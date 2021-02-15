«Детка, ты фантастика!»: Нюша оголилась до трусиков, озорно блеснув рельефным животиком

Нюша — девушка яркая и запоминающаяся. Она знает все свои плюсы, а недостатки умело превращает в достоинства. Такой фигурке, как у певицы, могли бы позавидовать и модели с мировыми именами. При всей своей стройности поп-дива может похвастаться эффектными формами. И как компетентно заявляют поклонники: «Им, и правда, есть, чем полюбоваться». К тому же многих восхищает, что Нюша не стесняется своего звездного тела, то и дело демонстрируя страсть на пикантных симках и соблазнительные местечки.

«Вау, какая же у вас фигурка ладненькая», «Детка, ты фантастика!», «Мужики пустили слюнки», «Сама стройность», «Очень и очень хорошенькая», «Прелестница, очаровашка», «Манит и зовет! Просто, ух!!», «Ой, мне дышать нечем, какая красота», «Вся такая загорелая, как мулаточка», «Таким „орешком“ только тверкать», «Секси-леди», «Очаровательная», «Весь гарем бы переполошила, если бы попала к султану», «Да какой еще султан?! У нее муж очень даже!!», «Ню, любим вас!! Такая милашка», — пишут фолловеры.

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