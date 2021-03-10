В категории старше 60 лет: Елизавета II признана иконой красоты

В этом году Елизавета II отметит свой юбилей. 21 апреля ей исполнится 95 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, королева продолжает работать, освоила Zoom для встреч в онлайн и воспитывает новых щенков корги.

В новом опросе Look Fabulous Forever – косметического бренда для зрелых женщин — Елизавета II была названа самой вдохновляющей и влиятельной женщиной в категории старше 60 лет. Голосование проходило среди респондентов по всему миру, а участие в нем приняли почти 1000 женщин в возрасте от 55 до 85 лет. Об этом пишет The Telegraph.

Напомним, что 1 марта королева приняла онлайн-участие в открытии своей статуи. Ее установили в австралийской Аделаиде.

Смотрите также: