Елизавета II может отказаться от трона в случае смерти принца Филиппа

Вот уже 17 дней принц Филипп находится в больнице. В госпиталь короля Эдуарда VII он был доставлен с инфекцией, а после переведен в клинику Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце. Букингемский дворец ранее заявлял, что 99-летний монарх чувствует себя хорошо, но тем не менее на какое-то время останется в больнице для реабилитации. Королевский эксперт Клайв Ирвинг считает, что в случае смерти принца Филиппа Елизавета II может отказаться от трона.

«Она очень озабочена состоянием Филиппа, он очень важен в ее жизни, и возникает вопрос, захочет ли она остаться королевой после его смерти», — цитирует эксперта Express.

Напомним, ранее королевские эксперты призывали принца Гарри навестить дедушку в больнице. Однако пока герцог Сассекский остается в США рядом с беременной Меган Маркл.

Добавим, что в случае отказа Елизаветы II от престола королем Великобритании станет принц Чарльз — ее старший сын.

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