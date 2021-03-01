«Ты станешь главным»: зачем принц Филипп вызвал принца Чарльза в больницу

99-летний муж Елизаветы II лечится от инфекции в клинике короля Эдуарда VII в Лондоне.

Десять дней назад 99-летнй принц Филипп, муж Елизаветы II был экстренно госпитализирован в больницу. Герцог Эдинбургский лечится от инфекции в клинике короля Эдуарда VII в центре Лондона. По словам врачей, его здоровью ничего не угрожает. Недавно отца проведал принц Чарльз. Как пишет Inews, принц Филипп вызвал старшего сына, чтобы спланировать будущее королевской семьи.

«Однажды ты станешь главным человеком в семье», — приводит слова принца Филиппа издание.

В больнице Чарльз пробыл менее часа. Это была первая их встреча после Рождества. Герцоги соблюдают меры предосторожности из-за коронавируса.

Напомним, что 10 июня принц Филипп отметит свой юбилей. Ему исполнится 100 лет. По этому случаю в Лондоне запланирован военный парад.

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