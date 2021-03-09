«Секси»: Милана Тюльпанова облачилась в брутальный кожаный корсет на голое тело

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — опубликовала горячие снимки на своей странице. Для яркого образа знаменитость не стала надевать ничего под черный корсет с глубоким декольте.

Тюльпанова довольно часто посещает спортзал, о чем говорила в своем микроблоге. А недавно она и вовсе призналась, что за последние десять лет перенесла десятки пластических операций. И все это для того, чтобы чувствовать себя на все 100%.

Судя по словам Тюльпановой, для девушки главное — результат. К слову, он виден налицо. Поклонники модели не скрывают свои восхищение и зависть в комментариях под снимками Миланы. Ее свежее фото в корсете на голое тело взбудоражило большое количество подписчиков красавицы:

«Вы такая красивая, получились шикарные снимки», «Секси», «Глаза — отпад», «Фото в стиле «смотри мне в глаза»», «Сногсшибательная», «От тебя глаз не отвести», «Вы просто супер», «Захватывающая, удивительная красотка», «Я не могу! Вы просто прекрасно выглядите».

Напомним, что недавно Милана Тюльпанова снова сошлась со своим бойфрендом-бизнесменом Евгением. Ранее пара делала паузу в отношениях из-за нервных срывов и плохого самочувствия модели.

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