«Морозно»: Милана Тюльпанова в бикини расположилась в бассейне горячих источников

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в Instagram похвасталась своей точеной фигурой в бикини. Девушка посетила горячие источники. На кадре она запечатлена на фоне огромных гор из снега.

«Морозно», — кратко подписала она красивую фотографию. «Вы очень хорошо выглядите. Ну просто слов нет», «Мы тоже недавно посещали такой горячий бассейн. Мне очень понравилось. Вы на этом кадре словно Снегурочка», «Красивая фотография получилась. Вы просто невероятно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Милана Тюльпанова — дочь известного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. С Александром Кержаковым она познакомилась в 2014 году. Через два года они сыграли свадьбу, а в 2017 году на свет появился их сын Артемий. Брак продержался недолго.

Позже Тюльпанова называла Кержакова падшим и ужасным человеком, который поднимал на нее руку. Ей стоило немалого труда забрать к себе на воспитание их общего сына.

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