«Мой маленький художник»: Фахрийе Эвджен «подловила» перепачкавшегося в акварели сына Карана

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен воспитывают сына Карана. В апреле первенцу пары исполнится два годика, он появился на свет весной 2019 года. На тот момент его звездные родители состояли в браке уже два года. Они сыграли пышную свадьбу летом 2017-го. Влюбленные познакомились на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». Они должны были сыграть любовь по сценарию, однако со временем чувство возникло не только между героями ленты, но и между актерами.

Сын Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита растет очень творческим. Судя по всему, малыш тот еще непоседа. Актриса позволила ему порисовать и в итоге кроха весь запачкался — личико, ручки и даже толстовка Карана все было в акварели.

«Мой маленький художник творит», — подписала снимки с сыном Фахрийе, умилив своих поклонников.

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