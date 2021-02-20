«С каждым днем люблю все больше»: красавица-жена Озчивита в шапке-ушанке и дутых сапогах покрасовалась в саду

Жена Бурака Озчивита в дутом молочном пуховике и шапке-ушанке вышла на прогулку с сыном Караном. В апреле малышу исполнится два годика. Сынишку актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» утеплила по погоде, одев кроху в небесно-синий комбинезон на синтепоне. К нему также шла вязанная шапочка. Сама Фахрийе Эвджен покрасовалась в дутых сапогах, визуально напоминавших угги. Актриса нарядила в русском стиле — в традициях морозной зимы. К слову, в Турции также выпал снег. Так что местные жители могли насладиться играми в сугробах, многие лепили снеговиков.

«С каждым днем люблю все больше!!» — отметила Фахрийе, имея в виду то ли своего сына Карана, то ли мужа Бурака, то ли такую зимнюю погоду.

Напомним, что ранее Бурак Озчивит вернулся из поездки в Чечню. Актер погостил у Рамзана Кадырова. В личном микроблоге он активно делился снимками местных достопримечательностей и природы.

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