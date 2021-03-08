«Наши прекрасные»: Филипп Киркоров поздравил подруг и коллег с 8 Марта

Исполнитель Филипп Киркоров опубликовал торжественное видео, в котором собрал лучшие фотографии с близкими для него дамами.

Таким способом артист поздравил коллег, подруг и родственниц с Международным женским днем. Отметим, что в ролик попали кадры с певицами Валерией, Софией Ротару, Зарой, а также телеведущими Ольгой Бузовой, Екатериной Варнавой, близкой приятельницей Натальей Ефимовой и дочерью Аллой-Викторией.

«С 8 Марта! Молодости вечной, наши прекрасные! С Международным женским днем!», — написал Киркоров в комментариях под видео.

Особенно Филипп Бедросович выделил свою маленькую наследницу. Ее фотографии в ролике стояли самыми последними, но при этом по количеству они превышали снимки всех остальных женщин. Завершающую фотографию Аллы-Виктории Филипп разрисовал розовыми сердечками.

Представительницы прекрасного пола ответили Киркорову взаимностью.

«Спасибо, дорогой! Очень приятно», — написала артисту актриса Лика Осипова.

«Какая красота! Спасибо!», — присоединилась певица Анна Нетребко.

Напомним, в последнее время король российской эстрады принимает участие в популярном шоу «Маска» в качестве жюри. Недавно Филиппа Бедросовича впечатлил один из участников — Пингвин. Знаменитость отметил вокальные данные скрывающегося за маской птицы.

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