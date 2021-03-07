«Ты — потрясающий, Пиня!»: Филипп Киркоров пришел в восторг от выступления участника в маске Пингвина

В канун 8 Марта вышел четвертый эфир самого рейтингового шоу телеканала НТВ – «Маска».

Фееричные номера, яркие выступления участников приводили в восторг членов жюри. Неизгладимое впечатление на судей произвел герой шоу, скрывающийся под маской Пингвина. Филипп Киркоров даже придумал ему ласковое прозвище – Пиня. Участник исполнил народную песню «Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем».

«Пиня, ну какой же ты потрясающий! Голос, пластика. Ты молодец. Я обожаю народные песни», — восхитился Филипп Киркоров.

Между тем, задача жюри не только хвалить участников, но и разгадывать, кто скрывается под масками. Версий несколько. По мнению судей, в костюме Пингвина могут быть певица Азиза, актрисы Юлия Пересильд или Анна Чиповская.

«Вспомните, я озвучивал эту версию еще в первой программе. Пингвин – это может быть Азиза, — сказал Тимур Родригез. – Не исключено, что под этой маской выступает и Елена Воробей. Рост подходит, энергетика, лицедейство, скрупулезное отношение к образу – это все ее».

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