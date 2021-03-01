Опасения герцога: принц Гарри боится повторения истории принцессы Дианы

Об этом муж Меган Маркл рассказал в интервью Опре Уинфри.

Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри, которое выйдет в эфир американской сети CBS 7 марта. Откровения герцогов Сассекских займут целых полтора часа, а пока в Сети появился его тизер.

«Я очень рад и счастлив, что сижу здесь рядом с моей женой и разговариваю с вами», — сказал Гарри, держа Меган за руку. «Больше всего меня беспокоило то, что история могла бы повториться», — добавил Гарри, очевидно, имея в виду принцессу Диану.

Напомним, что его мама погибла в возрасте 36 лет. Тогда леди Ди очень переживала из-за «преследования» британских репортеров, которые в буквальном смысле следовали за ней по пятам.

К слову, перед переездом в Калифорнию герцоги Сассекские жаловалась на отношение британских таблоидов к Меган. В предыдущем интервью Джеймсу Кордену Гарри упомянул этот момент. Жизнь в Лондоне он назвал токсичной из-за чрезмерного давления британской прессы.

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