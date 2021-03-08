«Мне сегодня 30 лет!»: Анастасия Ивлеева отмечает юбилей

Ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева написала торжественный пост в свою честь и разместила его на личной странице.

Настя празднует свой 30-й день рождения. В этот день она демонстрирует в Stories личного микроблога поздравления от друзей и близких. Судя по отчетам Ивлеевой, знаменитость уже встретилась со своим мужем — музыкантом Элджеем, а также коллегой и подругой Юлией Коваль. К слову, от нее телеведущая получила огромный букет белых и бордовых роз.

Напомним, ранее Ивлеева похвасталась еще одним подарком от Юлии. Девушка вручила подруге подушку с изображением исполнителя Валерия Меладзе. По словам самой Насти, это было незабываемым ощущением обнять любимого певца, пусть и на изделии для сна.

Также Анастасия опубликовала мини-поздравление и напутствие для себя самой:

«В этот день скажу юности: «Привет!». В этот день я в зрелость возьму билет. В этот день и водка не во вред — мне сегодня 30 лет!».

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