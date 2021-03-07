«Это моя мечта!»: Анастасия Ивлеева предложила дарить на 8 Марта подушки с изображением Валерия Меладзе

В одной из последних публикаций популярного блогера Насти Ивлеевой появились свежие кадры знаменитости в обнимку с исполнителем Валерием Меладзе. Примечательно, что артист был изображен на подушке, которую жене музыканта Элджея подарила подруга.

Ивлеева уже неоднократно хвасталась своими дорогими украшениями, сумками и автомобилями S-класса. 29-летняя телеведущая может позволить себе почти все. Поэтому ее друзьям и родным сложно чем-то удивить знаменитость. Однако некоторым все же удается это сделать.

Так, подруга и коллега Насти — Юлия Ковыль — преподнесла Ивлеевой на 8 Марта подушку с изображением Валерия Меладзе. Отметим, что презент был вручен также и в честь 30-го дня рождения артистки.

«Однажды Коваль спросила меня, мол «брат, хочешь на др Меладзе?!». Я говорю: «Пффф, конечно! Ты еще спрашиваешь!? Это моя мечта!». Спасибо Юлька, именно так я себе эту встречу и представляла. Чудесный подарок на 30 лет», — заявила Ивлеева в своем микроблоге.

Поклонники Насти остались в восторге от чувства юмора новой ведущей шоу «Орла и решки»:

«Красиво он вошел в твою грешную жизнь», «Придется Леше подвинуться в постели», «Ивлеева разгульная. Парней меняешь, как перчатки!».

Смотрите также: