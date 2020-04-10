«Неоправданные ожидания»: Юлия Паршута объяснила, почему рассталась с гражданским мужем

По словам исполнительницы, им с некогда любимым человеком сейчас просто не о чем говорить.

Певица Юлия Паршута заявила, что она рассталась со своим гражданским мужем. Известно, что с 2018 года она жила с бизнесменом по имени Александр.

Как отметила звезда, расстались они еще в конце прошлого года. Просто не хотели долгое время выносить мусор из избы. Сейчас с этим мужчиной Паршуту уже ничего не связывает. При этом, как она сказала, расставание прошло спокойно. На развод она не подавала, потому что официально они и не были расписаны.

«В чем причина? Разные цели, ряд обстоятельств, неоправданные ожидания и осознание, что вы перестали приносить друг другу счастье». Юлия Паршута

По словам Юлии Паршуты, сейчас она все свободное время уделяет творчеству. К примеру, недавно вышла ее песня «Лучше». Причем запись композиции происходила в итальянском городе Бари, когда о коронавирусе еще мало кто слышал. Как отметила звезда, сейчас из-за пандемии она взяла паузу. Паршута надеется, что скоро все в мире наладится, сообщает портал «Вокруг-ТВ».