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Загородный дом Валентины Легкоступовой стоимостью 15 млн рублей может достаться ее второму мужу

Родственники исполнительницы хита «Ягода-Малина» устраивают настоящие войны за наследство знаменитости.

Загородный дом Валентины Легкоступовой стоимостью 15 млн рублей может достаться ее второму мужу
Валентина Легкоступова на концерте. Фото: Global Look Press

В борьбу за наследство артистки Валентины Легкоступовой вступил ее второй муж Алексей Григорьев. Об этом рассказали дети погибшей знаменитости.

Напомним, после смерти певицы Валентины Легкоступовой ее мать, сын, дочь и избранник стали претендентами на большое имущество артистки. Однако по словам детей исполнительницы, они не спешат идти к нотариусам за оформлением дорогостоящих бумаг. Их цель — понять, что на самом деле случилось с родительницей.

«Нам сейчас важнее понять, что же случилось с мамой, что стало причиной ее смерти. А о дележке мы и не думаем», — рассказала «Комсомольской правде» дочь Валентины Валерьевны — Анэтта Бриль.

А вот мужья Легкоступовой медлить не стали. Вдовец артистки — яхтсмен Юрий Фирсов — уже получил свидетельства о праве на наследство. Это и двухкомнатная квартира в Текстильщиках, и автомобиль. Также не стал скрывать своего желания получить часть наследства бывшей возлюбленной Алексей Григорьев — второй муж Легкоступовой.

Мужчина напомнил о себе и том, что загородный дом в Подмосковном Павловском Посаде они с Валентиной Валерьевной строили вместе.

«Последние шесть лет он меня даже с днем рождения не поздравлял», — объяснил сын Легкоступовой и Григорьева — Матвей.

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