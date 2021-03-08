Love story по-королевски: интересные факты из жизни Елизаветы II и принца Филиппа

В этом году большая королевская семья готовится отметить сразу два два больших юбилея. Елизавете II исполнится 95 лет в апреле, а ее мужу принцу Филиппу — 100 лет в июне. В конце февраля из Букингемского дворца пришла грустная новость: герцог Эдинбургский госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII с инфекцией. После монарха перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где он перенес операцию на сердце.

Во дворце заявили, что с 99-летним Филиппом все хорошо, но пока он остается в клинике для прохождения реабилитации. Королева тем временем продолжает работать, проводит встречи в Zoom и приютила двух щенков корги. К слову, за всю жизнь у нее было более 30 собак этой породы.

больше по теме Елизавета II может отказаться от трона в случае смерти принца Филиппа Такого мнения придерживается королевский эксперт Клайв Ирвинг.

Будущая королева Великобритании влюбилась в курсанта

В юбилейный для обоих монархов год таблоиды предлагают вспомнить историю любви принца Филиппа и Елизаветы II, которая длится более 73 лет. Эту годовщину они отметили в ноябре 2020 года.

Пара, чей общий возраст составляет 193 года, познакомилась, когда Елизавете было всего восемь. Это случилось на свадьбе дяди будущей королевы, принца Джорджа в 1934 году. Спустя пять лет они увиделись снова. Тогда Филипп стал курсантом в Королевском военно-морском колледже. 13-летняя Елизавета навещала своих родителей и влюбилась в молодого человека.

Вскоре они начали писать друг другу письма, а уже к лету 1946 года решили пожениться. Король Георг VI согласился на брак при условии, что Филипп отложит официальное объявление о помолвке на год, когда будущей королеве исполнился 21.

больше по теме В цвете припыленной розы: Елизавета II появилась на публике в новом образе Королева выходила в прямой эфир в Zoom из Виндзорского замка.

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет

В 1948 году миру был представлен будущий король Великобритании принц Чарльз, а еще два года спустя на свет появилась принцесса Анна. Жизнь Елизаветы коренным образом изменилась в 1953 году после смерти ее отца, короля Георга. Она взошла на престол в возрасте 25 лет.

Через семь лет после коронации Елизавета и Филипп стали родителями второго сына – Эндрю, а спустя еще четыре года у них родился еще один сын – принц Эдуард. Его появление на свет ознаменовалось тем, что принц Филипп был рядом с женой. К слову, он стал первым монархом, который присутствовал при родах королевского наследника. Об этом пишет Express.

193 года на двоих

Следующие 50 лет пара была открыта публике, путешествовала с визитами по всему миру. В 2017 году Филипп объявил о своем официальном уходе из королевской жизни в возрасте 96 лет. По данным The New York Times, за этот период герцог Эдинбургский исполнил более 22 000 сольных выступлений и произнес более 5 000 речей.

За этот период королева и принц воспитали четырех детей, стали бабушкой и дедушкой внуков и уже успели увидеть своих девятерых правнуков.

Смотрите также: