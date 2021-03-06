Регина Тодоренко в перерывах между съемками исполняет песни Моргенштерна

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — разместила кадры рабочего процесса. Примечательно, что знаменитость оказалась поклонницей репертуара Полины Гагариной и Алишера Моргенштерна.

Регина опубликовала три ролика, в которых наглядно продемонстрировала, чем занимается во время перерыв на работе.

В первом видео ведущая шоу «Регина+1» предстала в тотально розовом аутфите. На голове вместо новомодного аксессуара у Тодоренко оказалась стопка книжек. При этом телеведущая исполняла хит Моргенштерна Cristal & МОЕТ. Однако, песня прозвучала в необычной тональности. Слова Алишера Регина переложила на мотив сингла Полины Гагариной «Колыбельная».

Во втором кадре Регина звонила сыну по видеосвязи. Заботливая мамочка даже на работе не забывает про сына. Умилительная картина общения с Майклом заставила поклонников Тодоренко в очередной раз восхититься кумиром:

«Регина, ты супер!», «Регина, какая вы клевая!», «Обожаю, она красотка».

На последней записи участница проекта «Маска» призналась, что из-за усталости просто валится с ног. Пока продюсеры обсуждали рабочие моменты, а камера была выключена, Регина взяла и прилегла на диван. Она сама не заметила, как уснула.

«Я сдалась и впала в спячку после двух недель без выходных. Всем добрых снов!», — резюмировала Регина.

Фанаты Тодоренко пожелали ей скорейшего восстановления.

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