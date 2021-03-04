Буллинг по-королевски: Елизавета II проведет расследование в Букингемском дворце

Бывший секретарь по коммуникациям Меган Маркл и принца Гарри Джейсон Кнауф еще в 2018 году жаловался на поведение герцогини. По слухам, она вела себя некорректно и держала в страхе многих сотрудников дворца. Накануне об этом написал The Times со ссылкой на Кнауфа. В Букингемском дворце отреагировали на публикацию и сразу же выступили с заявлением.

«Мы очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников герцогов Сассекских в Times. Наша HR команда рассмотрит все обстоятельства, изложенные в статье. Персонал, который работал в то время и даже те, кто уволился, будут привлечены к расследованию, чтобы найти истину», — цитирует представителя королевской семьи BBC.

Напомним, 7 марта в эфире американского телевидения выйдет двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри. В беседе с Опрой Уифри герцоги Сассекские раскроют подробности личной жизни.

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