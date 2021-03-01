«Сказали шокирующие вещи»: новые откровения принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью Опре Уинфри. Зрители и фанаты смогут увидеть их полуторачасовые откровения в эфире американского канала CBS уже 7 марта. А в Сети тем временем появился первый тизер.

«Вы молчали или вас заставляли молчать? Я хочу прояснить это для всех. У нас нет запретной темы», — говорит Опра на первых кадрах видеоролика.

После этого ведущая произносит вслух фразу «Вы сказали шокирующие вещи».

Напомним, тот факт, что Меган и Гарри дали интервью Опре Уинфри не понравился принцу Уильяму. Герцог Кембриджский считает, что младший брат пошел на этот шаг не в самый лучший момент. Ведь именно тогда его дедушка, 99-летний принц Филипп, был госпитализирован с инфекцией.

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