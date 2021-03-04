Операция прошла успешно: муж Елизаветы II перенес хирургическое вмешательство на сердце

Муж Елизаветы II принц Филипп был экстренно госпитализирован более двух недель назад. В больнице короля Эдуарда VII герцог Эдинбургский лечился от инфекции, о чем заявил Букингемский дворец. На днях монарха перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где накануне ему провели операцию на сердце.

«Его Королевское Высочество останется в больнице для лечения, отдыха и восстановления сил в течение нескольких дней», — цитирует официальных представителей королевской семьи France24.

Напомним, что в первые дни пребывания принца Филиппа в больнице его посетил старший сын, принц Чарльз. К слову, он стал одним из всех родственников, кто навестил герцога. Добавим, что 10 июня монарх отметит свой юбилей. Ему исполнится 100 лет.

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