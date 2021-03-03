«Я мать двоих детей»: Мельникова показала редкий снимок 5-летнего сына от Смольянинова

Дарья Мельникова запомнилась поклонникам благодаря роли Жени Васнецовой в ситкоме «Папины дочки». Актриса сыграла девочку-пацанку, которая увлекается футболом. Со своими экранными сестрами звезда видится не так часто. У каждой теперь свои проекты, семьи и новые съемки. Так, Лиза Арзамасова в декабре вышла замуж за постановщика ледовых шоу Илью Авербуха. Мирослава Карпович много играет в театре. А Екатерина Старшова — та, что играла Пуговку, — и вовсе завязала с актерством.

Дарья Мельникова, в отличие от своих сестричек, успела обзавестись детьми. Она воспитывает двоих сыновей вместе с мужем Артуром Смольянивым. Их первенцу в октябре исполнится уже шесть лет. Сына она назвала в честь его отца — Артуром. В семье также подрастает и двухлетний Марк.

В Stories микроблога актриса ответила на самые волнующие вопросы поклонников. Так, Дарью просили: впадает ли она в ярость? На что Мельникова ответила с юмором.

«Конечно, я же живой человек и мать двоих детей!! Но я довольно быстро успокаиваюсь и прошу у всех прощения», — заверила актриса.

Также Дарья Мельникова поделилась редким снимком из семейного альбома, показав своего старшего сына Артура за барабанной установкой. Как выяснилось, малыш увлекается музыкой. Стоит отметить, что актриса лишь изредка показывает детей.

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