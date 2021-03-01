Уйти или остаться: Елизавета II может отказаться от престола в честь своего 95-летия

Очередной юбилей Елизаветы II не за горами. Уже 21 апреля она отметит свое 95-летие. В связи с этим многие эксперты из разных стран предполагают, что после королева откажется от престола. К слову, ее правление Великобританией — самое продолжительное за всю историю.

Королевские эксперты Роберт Джобсон и Роз Уэстон считают, что королева передаст трон своему старшему сыну — принцу Чарльзу. Их слова приводит The News. Однако писатель Ричард Фицуильям рассказал Express UK, что юбилей никак не повлияет на решение Елизаветы II.

«Когда в 1947 году она поклялась служить Великобритании всю свою жизнь, она отдавала отчет себе в каждом произнесенном слове», — цитирует издание эксперта.

Добавим, что в тот момент будущая королева путешествовала со своими родителями по Южной Африке и в свой 21-й день рождения выступила по радио с обещанием служить Британской империи.

Напомним, что в честь 95-летия Елизаветы II Королевский монетный двор выпустил юбилейную монету номиналом пять фунтов стерлингов.

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