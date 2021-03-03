Сейчас не время: королевские эксперты просят отложить трансляцию интервью Меган Маркл и принца Гарри

На днях Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри. В эфир американской сети CBS оно выйдет 7 марта. Изначально планировалось, что канал покажет беседу продолжительностью полтора часа. Теперь же стало известно, что время интервью увеличено до двух часов.

Daily Mail пишет, что королевские эксперты просят CBS перенести эфир на более поздний срок. По их мнению, Букингемский дворец опасается новых откровений Меган и Гарри. К тому же сейчас не самое лучшее время, ведь 99-летний принц Филипп по-прежнему находится в больнице. Хотя накануне его перевели из клиники короля Эдуарда VII в больницу Святого Варфоломея. Там муж Елизаветы II пробудет еще какое-то время под наблюдением.

Напомним, ранее негодование по поводу интервью Сассекских выразил принц Уильям. Он посчитал, что Меган и Гарри решились на откровения не в самое лучшее для королевской семьи время.

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