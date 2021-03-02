«Оль, вот это вид!»: Бузова в топе с глубоким вырезом игриво засветила округлую грудь

Телеведущая призналась, что долго ждала этого момента. Она запечатлела себя на камеру.

Ольга Бузова этот год начала не только с празднования юбилея. Девушка переживает очередное расставание. На этот раз завершился ее роман с Давидом Манукяном. И Ольга не стала скрывать своих страданий. Первые недели она плакала и едва находила силы на работу. Даже в своей съемной квартире артистка предпочитала не появляться. Но постепенно она вернулась к привычному ритму жизни и теперь у нее каждый день по несколько съемок.

Поклонники уже длительное время наблюдают за тем, как преображается фигура Ольги. После участия в «Ледниковом периоде» она сильно похудела. Когда телеведущая позировала в бикини, то ужасала некоторых фанатов. Но накануне она впечатлила публику своим видом. Девушка облачилась в кожаные брюки и черный топ-балконет с глубоким вырезом. Она сделала гладкую укладку и накрасила губы алой помадой.

«Я дождалась красных губ. Я уже месяц хочу сделать красные губки, но нам то не подходит по стилю, то по одежде, то по цветам. И вот сегодня этот день настал», — заявила звезда.

Бузова блеснула округлым бюстом. Поклонники поразились тому, как выглядит девушка и ее привлекательным формам. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто образ артистки посчитал слишком откровенным.

«Какая красавица», «Алый к лицу», «Оль, вот это вид! Пошла в разнос девка», «Оля, что за стыдоба?», «Оказывается и грудь есть», «Неужели наела?», «Так преобразилась за последний месяц», «Нет Давы и сразу цветущий вид», «Хороша чертовка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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