«С моей мышкой»: дочь Шварценеггера показала внучку актера во время прогулки по пляжу

В августе 2020 году дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила известному актеру внучку, сделав «Терминатора» дедом. Прошло уже полгода, но не 31-летняя мама, ни ее звездный муж Крис Прэтт не показали лица малышки Лайлы. Зато девушка иногда делится в подписчиками в Instagram своими родительскими буднями.

В последний день зимы Кэтрин выложила селфи с прогулки по залитому солнцем пляжу, держа дочку на руках. И мама, и ребенок одеты достаточно тепло, а на голове у девочки красуется милая шапочка с мышиными ушками.

«Утренние прогулки по пляжу с моей мышкой стали моими любимыми», — написала миссис Шварценеггер-Прэтт, собрав множество сердечек от поклонников.

Остается только позавидовать жителям солнечной Калифорнии, которые даже зимой могут гулять с детьми по пляжу.

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