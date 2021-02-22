Госпитализация дедушки: принц Гарри собирается в Лондон, чтобы проведать 99-летнего принца Филиппа

Муж королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филипп, был экстренно госпитализирован в Лондоне пять дней назад. Причиной стал не коронавирус. По словам медиков, он чувствует себя нормально, но врачи опасаются за его здоровье. Именно поэтому герцога Эдинбургского оставят в госпитале короля Эдуарда VII до следующей недели. Об этом пишет The Sunday Mail.

Принц Гарри уже связался по телефону с Елизаветой II, чтобы узнать о состоянии деда. Он сообщил бабушке, что в случае, если Филиппу станет хуже, вылетит в Лондон на частном самолете, сообщает The Mirror.

больше по теме Королева надеялась, что Меган Маркл и принц Гарри вернутся к своим обязанностям 19 февраля герцоги Сассекские направили в Букингемский дворец официальное письмо.

Напомним, что принц Филипп стал мужем Елизаветы II в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой Великобритании. В июне этого года он отметит свой 100-летний юбилей.

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