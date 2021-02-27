«Очень увлекает меня»: Макс Фадеев показал, на каком инструменте играл в молодости

Продюсер Макс Фадеев разместил в одной из последних публикаций аккаунта фото из личного архива. На снимке музыкант запечатлелся с барабанами и длинной шевелюрой.

Несмотря на то, что сейчас Фадеева нельзя назвать обладателем пышных волос, раньше Максим носил довольно длинную для мужчин стрижку. Фото времен молодости исполнитель авторских песен опубликовал в своем микроблоге вместе с историей о музыкальной карьере.

«Сегодня думал, на скольких инструментах я играю? Начал считать и понял, что на многих! Каждый инструмент как новый язык, это очень увлекает меня», — рассказал о своей страсти к музыке Фадеев.

На снимке поклонники могли увидеть, с каким сосредоточенным видом сел за барабан Максим.

Отметим, артист также сообщил фанатам о съемке нового фильма лейбла MALFA. Фадеев упомянул, что он не будет связан с артистами его студии.

«И еще мы готовим фильм, в котором расскажем, чем занимается MALFA все это время! Как я и говорил, это будет нечто, что многих приятно удивит, а врагов расстроит… Сразу скажу, это не связанно с артистами! Хотя меня очень просят вернуть один из старых проектов», — резюмировал продюсер.

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