«Я ничего никогда не рекламировал»: Фадеев решился на прививку от CoViD-19 ради здоровья

Известный продюсер собирается рассказать о том, как пройдет его вакцинация.

5 января известный музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил своим подписчикам в Instagram, что он отправился делать прививку от коронавируса. Он своих впечатлениях и самочувствии композитор пообещал рассказывать поклонникам. 52-летний мужчина отметил, что ему болеть нельзя.

В комментариях некоторые подписчики обвинили артиста в том, что он занимается проплаченной рекламой прививки.

«Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь! Это мой принцип! Рекламой, вайнами, розыгрышами занимаются те, кто в чем-то нуждается», — заявил Фадеев.

По комментариям к посту продюсера четко видно, как публика расколота на тех, кто ждет вакцины, как спасения от пандемии, и тех, кто не доверяет прививке. Напомним, ранее о том, что они привились, сообщили Валдис Пельш, Юрий Стоянов, Наталья Сенчукова и ряд других звезд.

По официальным данным на 5 января, число активных случаев коронавируса в России продолжает расти и уже перевалило за 562 тысячи заболевших. Всего в стране переболели более 3 миллионов человек, число умерших составляет 59,5 тысяч.

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