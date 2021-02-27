Мать и дочь: Ксения Бородина показала моложавую маму

На одной из фан-страничек ведущей программы «Бородина против Бузовой» Ксении Бородиной появилась фотография маленькой знаменитости и ее родительницы. Примечательно, что ранее Бородина публиковала тот же кадр в личном профиле.

Жена бизнесмена Курбана Омарова продемонстрировала, как она выглядела в школьные годы. Бородина с длинными темными волосами, откинутыми назад, улыбалась на камеру. На голове у маленькой Ксюши блестел серебристый ободок. А рядом ее обнимала мама — Инна Булатовна.

Инна Булатовна запечатлелась со своей малышкой и продемонстрировала яркий макияж. Родительница Бородиной нанесла стрелки на глаза в стиле «smoky eyes» и подвела губы карандашом тепло-коричневого оттенка.

Поклонники Ксении отметили, что телеведущая на этом фото напоминает свою младшую дочь Теону:

«Тея в будущем будет копией своей бабушки», «Теона так похожа на Ксюшу!».

Напомним, что еще недавно Ксения жаловалась, что младшая дочь совсем не похожа на знаменитость. Однако вскоре фанаты признали, что не только Маруся — копия Бородиной, но и малышка Тея.

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