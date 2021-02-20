«Наконец-то»: Ксения Бородина увидела в младшей дочери свои черты

Экс-ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в своем аккаунте фотографии из семейного альбома. Примечательно, что на них запечатлена сама Ксения в том возрасте, в котором находится ее дочь Теона.

Напомним, что Тее сейчас пять лет. Малышка, как отмечают родственники девочки и поклонники ее мамы, больше похожа на своего папу — бизнесмена Курбана Омарова. Если у старшей дочери Бородиной такие же темные волосы и карие глаза, как у самой Ксении, то у Теи папины глазки. Голубоглазая Тея даже заявляла, что хочет темные глаза, как у сестренки Маруси.

«Впервые за пять лет я вчера наконец-то услышала, что Теона похожа на меня, а глаза папины. Как вы думаете, похожа?» — поинтересовалась у своих подписчиков Бородина.

Фанаты знаменитости, посмотрев на старые снимки телеведущей признали, что Тею теперь можно считать не только папиной, но и маминой дочкой:

«Очень похожа!», «О! И правда, очень похожа!», «Теона похожа на вас, когда вы маленькая, а Мару похожа на вас, когда вы взрослая», «Теона — копия мама. Глаза только папины 100%».

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