«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как с помощью одежды выглядеть стройнее
Видео

Откровения принца: Гарри назвал жизнь в Великобритании токсичной

Герцог Сассекский признался, что пребывание в Лондоне разрушало его морально.

Откровения принца: Гарри назвал жизнь в Великобритании токсичной
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Недавно принц Гарри стал участником шоу Джеймса Кордона. В беседе с журналистом герцог Сассекский признался, что пребывание в Великобритании разрушало его психическое здоровье. Именно поэтому они с Меган Маркл решили переехать в США.

«Мы все знаем, какой может быть британская пресса. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой отец, а именно увез свою семью из токсичной среды», — цитирует принца Гарри People.

Напомним, что 19 февраля Букингемский дворец получил официальное письмо от принца Гарри и Меган Маркл. В нем герцоги Сассекские подтвердили, что не вернутся в Великобританию в качестве членов королевской семьи. Ранее герцоги объявили, что ждут второго ребенка. По информации западных СМИ, малыш появится на свет в конце весны.

Смотрите также:

Тэги

Меган Маркл и принц ГарриПринц ГарриПринц Гарри и Меган Марклпринц Гарри новостиПринц Гарри последние новости