Откровения принца: Гарри назвал жизнь в Великобритании токсичной

Недавно принц Гарри стал участником шоу Джеймса Кордона. В беседе с журналистом герцог Сассекский признался, что пребывание в Великобритании разрушало его психическое здоровье. Именно поэтому они с Меган Маркл решили переехать в США.

«Мы все знаем, какой может быть британская пресса. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой отец, а именно увез свою семью из токсичной среды», — цитирует принца Гарри People.

Напомним, что 19 февраля Букингемский дворец получил официальное письмо от принца Гарри и Меган Маркл. В нем герцоги Сассекские подтвердили, что не вернутся в Великобританию в качестве членов королевской семьи. Ранее герцоги объявили, что ждут второго ребенка. По информации западных СМИ, малыш появится на свет в конце весны.

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