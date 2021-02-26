Пока остается в больнице: Букингемский дворец подтвердил, что у принца Филиппа — инфекция

Герцог Эдинбургский был госпитализирован десять дней назад.

В начале января этого года 94-летняя Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп, получили вакцину от коронавируса. Однако десять дней назад герцог Эдинбургский почувствовал недомогание и был экстренно госпитализирован. Он проходит лечение в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. Букингемский дворец официально подтвердил, у принца – инфекция, а не коронавирус. С последствиями он успешно справляется. Об этом пишет Express.

Напомним, что после госпитализации принца Филиппа с королевой связывался принц Гарри. Внук монархов пообещал прилететь в Лондон на частном самолете, если дедушке станет хуже.

Добавим, что в начале июня герцог Эдинбургский отметит свое 100-летие. На данный момент он является самым старейшим монархом планеты.

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