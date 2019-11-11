Звездные истории

Принц Филипп не переносит основную английскую традицию

Супруг Елизаветы II вырос в греческо-датской королевской семье, но после женитьбы стал гражданином Британии. Однако некоторые из обычаев страны он так и не приянял.

Принц Филипп не переносит основную английскую традицию
Принц Филипп. Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Принц Филипп женился на Елизавете II в 1947 году. Будучи из греческо-датской королевской королевской семьи, он принял британское гражданство, но но все традиции этой страны.

В частности, он полностью не приемлет любимый англичанами пятичасовой чай. Более того, он не переносит английский чай не под каким соусом. Вместо этого напитка он отдает предпочтение черному кофе и поэтому не чаевничает с королевой.

Чаепитие — это неотъемлемая часть британской культуры. Согласно данным статистики, которые были обнародованы в 2015 году, суммарная рыночная стоимость чайного рынка черного чая оценивалась в 450,7 миллионов фунтов стерлингов.

78,8 миллионов фунтов стерлингов приходилось на долю фруктовых чаев, а еще 46,1 миллионов фунтов стерлингов — на долю травяных.

Королева большая поклонница этого напитка, однако привить любовь к нему у мужа ей так и не удалось за более 70 лет брака, пишет Express.

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Принц Филипп не переносит основную английскую традицию
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