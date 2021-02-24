«Стройная и сексуальная»: Виктория Лопырева в облегающих лосинах показала загорелые формы

Модель решила похвастаться не только фигурой, но и своей силой соблазнения.

Виктория Лопырева уже больше года путешествует по теплым странам. В Москве она была всего один день в январе. Девушка не смогла пропустить вечеринку подруги. А потом блондинка отдохнула на Мальдивах и вернулась в Дубай, где ей нравится проводить время с сыном Марком Лео. Примечательно, что в последнее время она истосковалась по мужу Игорю Булатову, который получил новую должность и теперь находится в Коми.

При этом Виктория регулярно видится с подругами, а также устраивает модные фотосессии. Молодая мама привыкла поддерживать себя в форме. Она не скрывает, что любит танцевать. В жаркой стране девушка берет уроки танцев живота. На новых видео Лопырева в белых мини-шортах и топе устроила соблазнительные танцы. Она виляла бедрами, выгибалась и изящно двигала руками. Наряд подчеркнул ее загорелые формы.

К слову, блондинка также любит заниматься спортом. В последнее время она активно тренируется. На новых фото Виктория предстала в лосинах с принтом под змею и топе с сеточкой. Она показала, как выполняет упражнения с фитболом, засветив упругие бедра и осиную талию.

«Сногсшибательная», «Идеальная девушка». «Ваши танцы сводят с ума», «Султан бы уже гарем распустил для тебя», «Худая и сексуальная», «Просто идеальные формы», «Уже загорелая, как уголек», — прокомментировали пост подписчики.

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