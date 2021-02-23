«А весло-то зачем… Парней отгонять?»: Собчак в секси-бикини озорно оголила упругие бедра

Ксения Собчак на летнем снимке предстала с веслом. Зачем телеведущая прихватила с собой на пляж этот прямо скажем нетипичный для пляжных снимков «аксессуар», объяснять светская львица не стала. На пикантном фото бывшая невестка Эммануила Гедеоновича позировала в алом секси-бикини, соблазнительно отставив ножку. При этом Ксюша похвасталась тонкой талией, «скромным», по мнению поклонников, декольте и стройными ножками без грамма целлюлита и растяжек. Смотрелась теледива вполне привлекательно.

«Ауф! Чистый экстаз», «А весло-то зачем… Парней отгонять?!», «Костик залюбовался?!», «Шикарная дамочка», «Стройная, талию можно двумя мужскими ладонями обхватить», «А теперь купаться?!», «С веслом поосторожней… а то кому-нибудь и в лоб можете», «Леди в алом и с веслом», «Виторган-то восхитился?!», «Какая вы оригинальная дама», «Суперская», «Это что новый тренд?!», «Талия огонь!» — пишут фолловеры.

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