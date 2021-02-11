Все оттенки моря: Собчак в шелковом топе блеснула «ложбинкой греха»

Недавно Ксения Собчак с семьей отдыхала на Мальдивах. Там телеведущая арендовала виллу за 350 тысяч рублей в сутки и позировала на морском побережье. Вернувшись в Москву, блондинка решила привнести морские нотки в свой образ. Ксения выбрала джинсы цвета индиго, такого же оттенка шелковый топ, который позволили ей блеснуть «ложбинкой греха». А поверх накинула жакет насыщенного лазурного цвета. При этом телеведущая похвасталась новой укладкой с легкими волнами. Снимком она поделилась в своем Instagram.

«Какая вы красивая! Вау! Классно! Бомба!» — писали пользователи Сети.

Добавим, накануне стало известно, что Собчак зарабатывает 24 миллиона рублей в месяц. Об этом она рассказала в одном из интервью.

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