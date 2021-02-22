«Она даже прыгает сексуально»: Агата Муцениеце в тонкой майке без стеснения блеснула прелестями на батуте

Актриса из фильма «Тобол» пришла в батутный центр, но никто из поклонников не предполагал, какой сюрприз она им приготовила.

Агата Муцениеце — девушка яркая и очень занятая. Она принимает участие в детском «Голосе». Актриса стала соведущей Дмитрия Нагиева. Несмотря на то, что съемочный график Агаты расписан по часам, она находит время и на веселые забавы. Так, вместе с четырехлетней дочкой Мией актриса пришла в батутный центр. В Stories микроблога Муцениеце поделилась с поклонниками свежими кадрами, не оставив их равнодушными.

Агата соблазнительно попрыгала на батуте. Судя по всему, девушка не ожидала, какое впечатление она произведет на фанатов. А те были просто восхищены идеальной фигуркой звездной мамочки. Особенно всех очаровал пышный бюст Муцениеце, который та скрыла под тонкой майкой. Многие предположили, что бывший муж актрисы Павел Прилучный едва ли позволил бы ей позировать в таком соблазнительном виде.

«Вот это да!! Какая мамасита на батуте», «Она даже прыгает сексуально!», «Чувственно и очень-очень соблазнительно», «Грудь-то как заколыхалась! Секси», «Ого!! Такого мы не ожидали», «И это вы называете невинным развлечением?!», «Агата, срочно сойдите с батута!! Пока завистливые мамки не набежали», «Ух!! Какие тут виды», «Пашка, небось, дар речи потерял», «Вот это красота!! Какие у вас очаровательные… кхм, глаза!!», «Все слюнки пустили», — пишут фолловеры.

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