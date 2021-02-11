«Пашка обомлел!»: Муцениеце в приспущенных на бедра трусиках блеснула рельефным животиком

Свой развод с Павлом Прилучным актриса из фильма «Тобол» долгое время предпочитала не комментировать. Однако по прошествии нескольких месяцев, в беседе с Раисой Рязановой экс-возлюбленная «мажора» призналась, что раз они с Пашей дошли до расставания, значит «оба дураки». Спасти брак Агата Муцениеце не захотела даже ради двоих детей: семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии. Актриса в Storeis микроблога поделилась с поклонниками малоприятной историей: в пылу ссоры Павел отнял у нее смартфон, выкинув его на улицу. Но на этом не остановился, Прилучный поднял на жену руку. Чем немало напугал детей.

Теперь Агата вместе с сыном и дочкой живет в квартире, частный дом остался за Павлом. По слухам, актер уже давно встречается с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Они даже вместе отдыхали на море.

После развода Муцениеце тоже без дела не сидела, она заметно похорошела. Актриса стала чаще появляться на светских мероприятиях и принимать участие в разных проектах. Так, Агата вместе с Дмитрием Нагиевым будет вести новый сезон детского «Голоса». К слову, выглядит Муцениеце просто восхитительно.

На одном из пляжных кадров актриса предстала в мини-бикини, приспустив трусики на бедра. Экс-возлюбленная Павла Прилучного засветила рельефный животик, подтянутые стройные ножки и сексуальную родинку на груди. При этом актриса только-только вышла из бассейна, на ее теле видны капельки воды.

«Наша любимая секси-латышка», «Фигурка бомбезная у Агаты! Тут не поспоришь, выглядит просто улетно!!», «Как можно с двумя детьми сохранить такую талию?!», «Ух, какой рельефный животик, стройняшка», «Пока все обсуждают пресс, хочу восхититься упругим бюстом и этой маленькой секси-родинкой», «Изящная, словно статуэточка!!», «Пашка обомлел!!», «Шикарная и очень-очень сексуальная», «Идеальная талия», «Мамочка плохого поведения!!», «Ах, эти капельки воды на бедрах», «Агата, ты супер! Такая чувственная», — пишут фолловеры.

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