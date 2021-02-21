«Это ваша проблема!»: Наталья Рудова разозлилась на подписчиков

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — опубликовала свежее фото в неоновом купальнике на своей странице в Сети. Однако вскоре удалила публикацию и высказалась о наболевшем.

Эффектная блондинка давно страдает от того, что посетители ее профиля неправильно воспринимают контент знаменитости. Рудова любит размещать фотографии в мини-юбках и блузках с глубоким декольте. Девушка не раз отмечала, что выросла у моря, поэтому для нее очень важно иногда отдыхать рядом с волнами. А такой отпуск — еще и отличная возможность выгулять новый купальник. Фотографии в пляжных нарядах стали излюбленным предметом для хейта, отмечает сама Наталья.

«Выставила морское, яркое фото, чтобы поднять и себе и вам настроение, и понеслась.. «Хочешь чтобы к те серьезно относились,а сама постишь фотки в купальнике»», — начала Рудова.

Девушка добавила, что многие художники и писатели веками восхваляли красоту обнаженного женского тела. А те, кто это не понимает, — ограниченные люди.

« Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины, на которую вы смотрите, это ваша проблема и только ваша! Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем — это желание рассказать о ваших комплексах. Мое тело и то, как я выгляжу, не может влиять ни на мой талант, ни на многогранность моей души », — заявила Рудова.

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