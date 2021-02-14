«Типа в ЛА»: Наталья Рудова оголилась для выступления Алексея Чумакова

Исполнительница главной роли в фильме о романтических отношениях «Любовь в городе ангелов» Наталья Рудова встретила День всех влюбленных в одном из столичных элитных баров. Несмотря на то, что в Москве снегопад и минусовые температуры, знаменитость надела минимум одежды для шумной вечеринки с друзьями. Подробности своей веселой ночи артистка опубликовала в Stories личного профиля.

Накануне Дня святого Валентина Рудова показала своим поклонникам, какой аутфит приготовила для посиделок с подругой. Девушка не раз упоминала, что обожает проводить время в солнечном Лос-Анджелесе. В Москве в зимнее время солнце появляется редко, но это не помешало Наталье представить себя на песчаном берегу океана. А помогли создать ей такую атмосферу черный кроп-топ без бретелей и рваные джинсы прямого кроя. Также образ Рудовой дополнили кепка и белоснежные кроссовки с оранжевыми вставками.

«Типа в ЛА. Здесь играет сегодня Чумаков, и мы будем отрываться до утра!» — заявила Рудова.

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