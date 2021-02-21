Главные спутники герцогини: без кого не обходится ни одна поездка Кейт Миддлтон

В любой официальной поездке Кейт Миддлтон выглядит на отлично. Прическа, макияж, наряд – в образе герцогини все продумано до мелочей. А помогают ей в этом два спутника, без которых не обходится ни одна поездка. Это стилист и парикмахер. В целом же, в команду герцогов Кембриджских в путешествиях входит порядка десяти человек. В их числе охрана и личный секретарь.

Как пишет Express, стилиста Кейт Миддлтон зовут Наташа Арчер. Она работает с королевскими особами с 2007 года. А с Кейт подружилась с 2014 года. Тогда герцоги побывали в Новой Зеландии. Все наряды Кейт помогает выбирать именно Наташа. Парикмахера Миддлтон зовут Аманда Кук Такер. Она также летает с королевскими особами в заграничные турне. К слову, Аманда когда-то подстригала маленьких Уильяма и Гарри.

Напомним, ранее стало известно, что макияж в день своей свадьбы Кейт Миддлтон сделала сама. Правда, до этого момента брала уроки у звездного визажиста.

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