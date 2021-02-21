Вкусы совпали: Кейт Миддлтон рассказала о пристрастиях принцессы Шарлотты

Выяснилось, что мама и дочь любят одни и те же продукты.

Кейт Миддлтон и принц Уильям растят троих детей – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Пятилетняя королевская наследница во многом копирует свою маму. Недавно фанаты заметили, что Шарлотта повторяет тот же жест, что и Кейт, когда убирает волосы. Теперь же стало известно, что вкусовые пристрастия мамы и дочери тоже совпадают.

Во время визита Кейт в начальную школу Lavender на севере Лондона в рамках недели психического здоровья, герцогиня рассказала, что ее дочь очень любит оливки и сырную пасту. Такие же блюда предпочитает и сама Миддлтон. Об этом пишет Express.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт и Уильям решили родить еще одного наследника. Изначально принц был против, но супруга уговорила его.

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