Отдаленный интерес: стало известно, как жена принца Чарльза относится к детям принца Уильяма

Камилла Паркер Боулз стала женой принца Чарльза в 2005 году. До этого времени они были друзьями на протяжении нескольких десятилетий. К моменту их свадьбы Кейт Миддлтон и принц Уильям уже встречались.

Поэтому их дети – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта считают герцогиню Корноуллскую своей бабушкой. Как к ним относится 73-летняя Камилла, выяснили эксперты по языку тела. Об этом написал Express.

«Камилла проявляет заботу о детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон, но весьма осторожно. Она проявляет отдаленный интерес», — цитирует издание специалиста Джуди Джеймс.

К слову, у Камиллы есть биологические внуки. С 1973 по 1995 годы она была замужем за Эндрю Паркером Боулзом, которому родила дочь Лору и сына Тома. Они подарили Камилле пятеро внуков.

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