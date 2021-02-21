«Такие надежды возлагают»: Максим Аверин удивлен количеству постельных сцен с его участием

Исполнитель роли хирурга Олега Брагина в сериале «Склифосовский» — Максим Аверин — посчитал, что сценаристы перестарались с интимными сценами в эпизодах.

По словам Аверина, он не совсем понимает, зачем его герою становиться ловеласом. Но это не отталкивает артиста, а только смешит.

«Сценаристы, видимо, такие надежды на меня возлагают… Они в конце сцены пишут «безудержный секс». Раз, два… Снова «безудержный секс». Я говорю нашему режиссеру: «Юль, как они в меня верят, а? А когда я профессией-то занимаюсь? В перерывах между этими безудержными сексами», — отметил Максим в студии программы «Привет, Андрей!».

Также актер поделился информацией о новых поворотах в жизни хирурга Брагина. В следующем сезоне «Склифосовского» у доктора диагностируют рецидив рака. Как отметил Аверин, сценаристы выбрали такую болезнь намеренно. Потому что хотели показать, как люди продолжают жить с неизлечимыми болезнями и не падать духом.

Что касается ролей в театре, Аверин рассказал Малахову о своей давней мечте. Оказывается, актер хочет сыграть Карлсона. Но только в пьесе собственной постановки.

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