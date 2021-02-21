«Если бы мне дали 200 миллионов евро»: Виктория Боня захотела стать депутатом от Забайкалья

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня выступила с предложением своей кандидатуры на пост депутата в Государственную думу России.

Бывшая жена бизнесмена из Монако Александра Смерфита подчеркивает, что родилась в маленьком городе Краснокаменске Читинской области. Несмотря на то, что Виктория выросла в скромных условиях, она смогла достичь успехов в карьере и личной жизни.

За это модель признательна своим родителям и образованию. Однако, по словам самой Бони, не у всех детей в Забайкалье есть возможность развиваться. В роли депутата Боня хотела бы устранить все проблемы со школьным просвещением своего родного края.

«Если бы мне дали 200 миллионов евро с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла. Может быть, теннисную. Теннис — такой вид спорта, который заставляет мыслить, думать, позволяет потом выбиться в люди», — отметила Боня в эфире YouTube-шоу«Лучше — правду».

Напомним, у самой Виктории растет восьмилетняя дочь Анджелина Летиция Смерфит. После того, как Боня рассталась со своим возлюбленным в 2017 году, отец девочки Александр Смерфит помогает экс-избраннице воспитывать девочку.

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