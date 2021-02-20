«Можете стареть»: Виктория Боня заговорила о своих бьюти-преображениях

Телеведущая Виктория Боня недавно изменила цвет волос и вызвала шквал негатива в свою сторону. Однако знаменитость не собирается идти на поводу у общественного мнения.

Виктория изменила прическу. Вместо естественного каштанового она выбрала ярко-розовый цвет. Несмотря на то, что Боня считает себя серьезной бизнесвумен и ответственным родителем, она не боится экспериментов. Пока эти шаги затрагивают только внешний вид знаменитости. Однако у экс-участницы проекта «Дом-2» впереди грандиозные планы.

«Бабушка! Кричали они… Куда тебе в розовый… Если вы собираетесь лечь и умереть в свои 40, то я собираюсь в своей старости еще покорить Космос и Эверест. А вы можете стареть по канонам ваших мерок», — ответила своим недоброжелателям Виктория.

После такого заявления преданные поклонники Виктории еще больше поддержали кумира:

«Восхищаюсь вами, так держать! Бабушка это в 70, а вы девушка молодая и красивая», «Мне бы так в сорок выглядеть, где тут бабушка. Очень даже не бабушка», «Люди которые кричат такое и называют в 40 бабушкой… обычно сами обречены и считают себя старыми и ненужными».

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