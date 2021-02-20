«Быть яркой!»: Боня пополнила гардероб такой же паркой, как у Кудрявцевой

49-летняя Лера Кудрявцева всегда выглядит стильно и модно. Девушка обладает стройной фигурой и может себе позволить самые смелые тренды и цвета. Для зимы телеведущая выбрала теплую и яркую парку цвета «салатовый леопард». Причем, с двухлетней дочкой от Игоря Макарова Машенькой они не раз выгуляли family look.

Вслед за Кудрявцевой обзавелась яркой и стильной паркой 41-летняя Виктория Боня. Светская львица проживает в Монако, где зимы всегда мягкие, но сейчас прибыла в Москву и, отвыкнув от морозов, поспешила утеплиться. Она пополнила гардероб точно такой же курткой, как у Кудрявцевой.

«Так клево, что зимой тоже можно быть яркой!», — порадовалась Боня.

Подписчики модный выбор своей любимицы оценили. Они отметили, что яркая расцветка ей очень к лицу.

«Вика, как всегда шикарная», «Прям супер звезда», «Красивый цвет», «Куртка просто огонь», «Настроение сразу меняется, когда на пути попадаются люди в ярких вещах», «Ауффф», «Супер», — пишут некоторые.

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