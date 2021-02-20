«Можно было выучить слова»: Бузова не впечатлила поклонников кривляниями под песню

Бывшая возлюбленная шоумена Давида Манукяна — Ольга Бузова — устроила танцы под зарубежные треки на улице зимой.

Артистка опубликовала короткий ролик на своей странице и собрала не только положительные комментарии поклонников, но и слова осуждения в свой адрес. Оказалось, не все подписчики Бузовой были рады такому контенту от знаменитости. Некоторых фанатов смутил внешний облик Ольги. Обеспокоенные поклонники были поражены тем, как телеведущая оделась в холодную погоду.

«В капронках зимой?!» — написал кто-то из заботливых подписчиков.

Ольга действительно вышла на улицу с голыми ногами. Ранее Бузова отмечала, что позировала для новой фотосессии в мини-юбке и шерстяной рубашке оверсайз пудрового цвета. И в перерывах между съемкой знаменитость еще решила записать ролик для TikTok. Пользователи этой соцсети знают, что звезды часто устраивают танцы под разные песни, чтобы поднять собственный рейтинг. Однако не всегда они готовы стараться ради качественного контента. Вот и Ольга Бузова своими танцами дала недоброжелателям повод позлорадствовать. Девушка начала имитировать пение, но было видно, что слов песни Бузова не знает.

«Можно было выучить слова», «Она свои еле выучивает», — посмеялись хейтеры в комментариях под видео.

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