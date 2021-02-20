Финалисты «Танцев со звездами» Давид Манукян и Дарья Палей о слухах про роман, ревности и сброшенных килограммах

Самая популярная пара проекта в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказала о своих переживаниях, взаимоотношениях с жюри и другими участниками.

Пара Давида Манукяна и Дарьи Палей – одна из самых ярких и зажигательных в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».

Зрители с замиранием сердца следят за каждым их выступлением и держат кулачки, чтобы именно они стали победителями. Турнирная таблица наглядно отражает зрительскую любовь – по итогам полуфинала, который прошел 14 февраля, пара возглавляет список и имеет все шансы на победу.

А еще поболеть за Даву приезжал лично Филипп Киркоров — не каждый может похвастаться такой группой поддержки.

Teleprogramma.pro пообщалась с танцевальным дуэтом и расспросила о сложностях, которые поджидали на паркете, планах на будущее и слухах о романе пары.

Возвращение на паркет

В вопросах танцев Дарья — настоящий профессионал, до участия в проекте она успела отстоять титул вице-чемпионки России по танцам и стать бронзовым призером чемпионата Европы. А вот Давид не выходил на паркет десять лет.

«У Давида было танцевальное прошлое, но очень многое забылось. Лично я его не учила, только озвучивала какие-то моменты, как бы мне было бы удобнее в том или ином случае, поддержке, движении. Нам очень помогали тренеры, они говорили многие нюансы, которые мы учитывали и становилось заметно лучше», — делится Дарья.

Учитывая советы партнерши и рекомендации тренеров, вскоре и Давид не уступал Дарье в мастерстве. Хотя признается, что было непросто.

«Я занимался танцами в детстве, потом был большой перерыв. Какое бы мастерство раньше ни было, все забывается. Поначалу не получалось делать какие-то шаги, движения, я их заново учил.

Да и в целом был большой стресс, буквально требовалось переступить через себя. И опять же, у меня форма, к сожалению, не та, был лишний вес. За проект я скинул порядка 6 килограмм и не собираюсь на этом останавливаться. У меня есть цель скинуть еще килограмм пять — это минимум», — говорит Давид.

Помимо возможности похудеть, «Танцы со звездами» подарили блогеру шанс исправить еще один свой недостаток – отсутствие дисциплины.

«У меня была проблемы с дисциплиной, но этот проект меня как бы зажал в рамки. Сложно тебе, тяжело, но надо вставать и идти, во сколько бы ты ни приехал домой накануне. Обычно я работаю до часа-двух ночи, из-за переутомления сразу не заснешь, в итоге улегся к 4-5 утра и в 9-10 подъем на тренировку. Отсюда очень нервозное, уставшее состояние. Вот в этом были сложности, но через них нужно переступать. И с каждым разом становится легче и легче. И это очень дисциплинирует», — делится своими маленькими победами Давид.

Конечно, эта пара может говорить и про большие победы, им есть чем похвастаться. Почти каждое голосование Давид и Дарья занимают верхние строчки турнирной таблицы. И они как никто другой знают, что за каждым пятиминутным выступлением кроется титанический труд. На паркете пара проводит по 3-4 часа, занимаются нон-стопом.

«На первоначальном этапе постановки номера сложнее всего было в новых направлениях — болливуд и фьюжн (когда мы танцевали в образах семейки Адамс). Пожалуй, фьюжн дался даже сложнее, поскольку в этой музыке не было ритма как такового. Но самая большая сложность возникла на репетиции, когда мы все выучили, подготовились и вдруг Давид получил травму руки. Нам пришлось в срочном порядке менять половину шагов, ведь правая рука была задействована во всех поддержках, которые мы по понятным причинам показать не смогли бы. Придумывали номер буквально на месте за пару часов до выступления. Это было очень волнительно», — признается девушка.

Поддержка в танцах и не только

До участия в «Танцах со звездами» молодые люди знакомы не были, но смогли сразу же найти общий язык. Диалог получается конструктивным, отношения выстраиваются по-настоящему партнерские и теплые.

«Даша очень отзывчивая, чуткая. Она меня всегда поддерживает, и я ее в ответ. Стараюсь лишний раз не взваливать на нее свои внутренние проблемы, Но она все равно все видит и чувствует, и старается поддерживать, говорит: «Все получится, не переживай». Она всегда рядом. Просто улыбнулась и уже легче. Поддержка очень важна, будь то партнерша, девушка или жена. Когда мужчину поддерживают, это очень мотивирует», — отмечает Давид.

За поддержку Давид особенно благодарен Дарье, ведь сейчас в его личной жизни не самые простые времена. После разрыва с Ольгой Бузовой прошло совсем немного времени и ждать, что душевные раны зарубцуются быстро, не приходится.

Сегодня блогер готов признаться: если внутри появилось ощущение, что расставание неизбежно, то нужно ставить точку.

«Надо просто идти вперед, отдавать всю свою любовь и силы в нужное русло. Вспомнить, что любить нужно еще и себя, а не только вторую половинку. Я считаю, что в жизни все не просто так происходит. Если вас бросили, значит вам с этим человеком просто не по пути. Я верю в судьбу. Все не зря и к лучшему. Надо становиться сильнее и делать правильные выводы, а не наступать на те же самые грабли», — заключает Давид.

Видимо, лично для себя он сделал какие-то важные выводы, время покажет. Пока же цель номер один – достойно завершить проект «Танцы со звездами». Все силы тратятся на площадке, на личную жизнь времени не остается, хотя иметь семью и детей – это мечта исполнителя.

«Конечно, я хочу семью. Пока не складывается, не знаю, по каким причинам. Может быть я виноват, может я не замечаю в себе какие-то эгоистические нотки. После разрыва отношений я пока не готов думать о новых, чувства так быстро не проходят. Если мне суждено встретить ту, которая будет мне женой и родит детей, я буду счастлив. Возможно, мне нужна девушка не из мира шоу-бизнеса. Которая будет просто любить и уважать меня, а я взамен буду отдавать ей все то же самое.

Я увидел, что в любой момент девушка может уйти, а хочется уверенности в человеке, твердо знать, что тебя не предадут. Теперь буду относится к этому более тщательно и осторожно. Очень хочу детей. Понимаю, что мне 27 лет, это не так много и у меня все еще впереди. Но хотелось бы побыстрее, чтобы увидеть своих внуков не в 60-70 лет, а раньше», — откровенничает молодой человек.

Страсть здесь только в танце

А вот истории о возможном романе с Дарьей — это чистой воды выдумка. Девушка замужем, и Давид относится к ней с большим уважением, искренне считает, что у него лучшая партнерша на площадке.

«Не в обиду никому. И на мне лежит большая ответственность, не могу ее подвести. Не смотря на все трудности, я все равно пытаюсь идти вперед и не сдаваться», — заключает Манукян.

Кстати, Дарья не только жена, но и мама. Они с супругом воспитывают дочку. Что касается щекотливых комментариев в соцсетях, то они доставляют определенные проблемы.

«Моему мужу, как и любому мужчине, который любит свою жену, конечно, неприятно читать такие вещи. Но за что я ему безумно благодарна, это за его поддержку и веру в меня. Наверное, он чувствует, как сильно я его люблю, ценю, он для меня самый лучший, поэтому, хотя он и ревнивый, старается не обращать внимания на комментарии в Сети», — признается Дарья.

Своего партнера по танцам она считает простым и искренним человеком. А тем, кто хочет узнать его поближе, советует заглянуть в соцсети блогера, там он максимально похож на себя настоящего.

«Дава — простой, веселый, искренний, хороший парень. В жизни он именно такой, каким мы видим его в соцсетях. У меня сложилось о нем только позитивное и очень приятное впечатление», — заключает Дарья.

Конкуренция с Лазаревым и война с жюри за оценки

В проекте Давид смог не только вернуться к своему любимому занятию — танцам, но и познакомился со своими кумирами.

Он, например, всегда мечтал встретиться с Николаем Цискаридзе. Выяснил, что Евгений Папунаишвили — настоящая душа компании, очень добрый и открытый человек.

«У него, вроде как развод и он старается не показывать виду. Но я по себе знаю это чувство, когда ты улыбаешься, а в нутрии очень сильно переживаешь. Я всегда стараюсь его как-то поддержать морально, спросить про его дела. И он мня в ответ точно так же поддерживает, потому что знает, что у меня тоже такой сложные период был в жизни», — говорит Давид.

Еще появилась возможность доказать, что между Манукяном и Сергеем Лазаревым нет никакой конкуренции.

«Я вижу, многие думают, что у нас идет с ним какое-то соревнование, но в коллективе совсем все по-другому. Для меня это большая честь, я вырос на его песнях и даже не думал, что когда-то буду с ним соревноваться. Сережа Лазарев — трудяга, он старается все сделать очень четко, переживает. И вроде столько лет уже на сцене, но каждый раз, как в первый раз. Выходит и видно, что делает все от души. Лично для меня это очень большая честь участвовать в этом проекте», — говорит Давид.

Что касается возможной победы, то что о ней не мечтает? Но с самого начала проекте судьи относились к паре строго. Дарья Златопольская как-то отметила, что судить их будут по личному росту от танца к танцу, а не в сравнении с другими парами на паркете.

«Нам ставили невысокие баллы, но мы всегда выигрывали зрительское голосование. В сумме получались верхние строчки турнирной таблицы.

Единственное исключение — танец на 14 февраля. Он был для меня очень важен, до дрожи, до мурашек. И, возможно, жюри это почувствовали и поставили высокий балл. Там все сложилось: и Филипп в живую очень красиво спел, и танец наш слился с музыкой, и получилась настоящая химия. Главное, чтобы зрителям нравилось», — говорит молодой человек

Финал проекта покажут 21 февраля на телеканале «Россия». Во время последнего выпуска будет названо имя победителя 12-го сезона «Танцев со звездами».

«Если мы победим, даже не могу представить, насколько мы будем рады! Конечно, я отдам кубок Давиду, ведь главное — это именно его участие. И он кубок заслужил, ведь во время проекта ему пришлось пройти через многое, в том числе через сложности со здоровьем», — заключила Дарья.

Teleprogramma.pro желает паре победы!

Смотрите финальный выпуск проекта «Танцев со звездами» на телеканале «Россия» в воскресенье, 21 февраля, в 17:30.

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