Мамина гордость: красавица-дочка Волочковой в алой беретке и летящей юбке спела на французском

Ариадна вместе со своей звездной мамой выступила на концерте в городе Мытищи.

Ариадна Волочкова из маленькой девочки превратилась в яркую девушку. В свои 15 лет наследница экс-солистки Большого театра почти догнала маму по росту. Балерина очень гордится достижениями дочери, которая увлекается танцами, верховой ездой, рисованием, а теперь еще и пением. Ариадна поддержала свою родительницу на концерте в городе Мытищи. Она выступила перед собравшейся публикой вместе с мамой. Сама балерина в личном профиле в Storeis опубликовала репетиционные кадры. Ариша вышла на сцену в алой беретке и перчатках в тон, ее лук дополнила летящая юбка с анималистическим принтом.

Дочка балерины спела на французском, отрывком этого номера в Instagram поделилась балерина. Ариша вполне раскованно чувствовала себя на сцене, ее совершенно не смущало такое внимание со стороны. Напомним, что дочка Анастасии Волочковой давно живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его невестой Еленой. С мачехой Ариадна с легкостью подружилась. Они вместе ходят на премьеры фильмов и шопинг.

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